Машошина (Есипова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машошина (Есипова) Нина Михайловна

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

22.01.1922

Дата смерти

17.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1922

Отец: Есипов Михаил Сергеевич

Мать: Есипова Татьяна Павловна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
27.08.1941

Муж: Фоменко Николай Архипович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1943

Дочь: Котова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Фоменко Николай Архипович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машошин Сергей Иванович

Смерть
17.05.2001
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Похоронена на Благовещенском кладбище
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