Машошина (Есипова) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.01.1922
Дата смерти17.05.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1922
Отец: Есипов Михаил Сергеевич
Мать: Есипова Татьяна Павловна
Бракосочетание
27.08.1941
Рождение ребёнка
13.10.1943
Дочь: Котова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Фоменко Николай Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.2001
Похоронена на Благовещенском кладбище