Котова (Фоменко) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Фоменко) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

13.10.1943

Дата смерти

29.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1943

Отец: Фоменко Николай Архипович

Мать: Машошина Нина Михайловна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1943 по 1975
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1965

Муж: Котов Михаил Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.01.1968

Сын: Котов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Котов Михаил Павлович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1975 по 1981
Приозерск, озеро Балхаш. Казахская ССР.
Смерть
29.08.2019
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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