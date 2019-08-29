Котова (Фоменко) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1943
Дата смерти29.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1943
Место жительства
С 1943 по 1975
Бракосочетание
1965
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.01.1968
Отец ребёнка: Котов Михаил Павлович
Место жительства
С 1975 по 1981
Приозерск, озеро Балхаш. Казахская ССР.
Смерть
29.08.2019