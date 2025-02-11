Krause Johann P A 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Krause Johann P A

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1829, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер 1918, Нововитебское, Дніпропетровська область

Мать
(Arend Ahrend) Aganetha1795 г.р.
Отец
Krause Peter C U1790 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Krause Peter C U

Мать: (Arend Ahrend) Aganetha

Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
1918
Нововитебское, Дніпропетровська область

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