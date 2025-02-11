Krause Johann P A
мужской, родился 1829, Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер 1918, Нововитебское, Дніпропетровська область
Мать(Arend Ahrend) Aganetha1795 г.р.
ОтецKrause Peter C U1790 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Krause Peter C U
Мать: (Arend Ahrend) Aganetha
Кронсвейд (Старый), Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
1918
Нововитебское, Дніпропетровська область