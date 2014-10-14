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Олесницкий Александр Борисович

Место рождения

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Дата рождения

06.04.1958

Дата смерти

14.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1958

Отец: Олесницкий Борис Семёнович

Мать: Олесницкая (Глухончук) Анна Гордеевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Олесницкая (Митрофанова) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
21.08.1983

Дочь: Олесницкая Ольга Александровна

Мать ребёнка: Олесницкая (Митрофанова) Любовь Михайловна

Смерть
14.10.2014
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область

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