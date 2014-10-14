Олесницкий Александр Борисович
Место рождения
Дата рождения06.04.1958
Дата смерти14.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1958
Рождение ребёнка
12.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Олесницкая (Митрофанова) Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
21.08.1983
Дочь: Олесницкая Ольга Александровна
Мать ребёнка: Олесницкая (Митрофанова) Любовь Михайловна
Смерть
14.10.2014
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область