Олесницкий Борис Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1905
Дата смерти02.09.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1905
Отец: Олесницкий Семён Антониевич
Мать: не указана
Военная награда
29.10.1942
Приказ №061/Н войскам 9-й Армии Закавказского фронта о награждении медалью "За боевые заслуги"
Рождение ребёнка
06.04.1958
Сын: Олесницкий Александр Борисович
Мать ребёнка: Олесницкая Анна Гордеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1992