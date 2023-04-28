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Олесницкий Борис Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1905

Дата смерти

02.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1905

Отец: Олесницкий Семён Антониевич

Мать: не указана

Военная награда
29.10.1942
Приказ №061/Н войскам 9-й Армии Закавказского фронта о награждении медалью "За боевые заслуги"
Рождение ребёнка
06.04.1958

Сын: Олесницкий Александр Борисович

Мать ребёнка: Олесницкая Анна Гордеевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олесницкая Анна Гордеевна

Смерть
02.09.1992
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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