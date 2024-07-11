Карцев Василий Ильич 22.02.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карцев Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1950

Отец: Карцев Илья Семёнович

Мать: Карцева (Татаринова) Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
08.03.1982

Дочь: Карцева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Карцева (Крайнева) Наталия Львовна

Рождение ребёнка
01.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карцева (Крайнева) Наталия Львовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.06.1993

Сын: Карцев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Карцева (Крайнева) Наталия Львовна

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