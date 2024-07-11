Карцев Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1950
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1950
Рождение ребёнка
08.03.1982
Дочь: Карцева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Карцева (Крайнева) Наталия Львовна
Рождение ребёнка
01.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карцева (Крайнева) Наталия Львовна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.06.1993
Сын: Карцев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Карцева (Крайнева) Наталия Львовна