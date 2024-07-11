Карцева (Крайнева) Наталия Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1951
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1951
Рождение ребёнка
08.03.1982
Дочь: Карцева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Карцев Василий Ильич
Рождение ребёнка
01.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карцев Василий Ильич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.06.1993
Сын: Карцев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Карцев Василий Ильич