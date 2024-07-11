Карцева (Крайнева) Наталия Львовна 14.06.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карцева (Крайнева) Наталия Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1951

Отец: Крайнев Лев Яковлевич

Мать: Крайнева Евгения Емельяновна

Рождение ребёнка
08.03.1982

Дочь: Карцева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Карцев Василий Ильич

Рождение ребёнка
01.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карцев Василий Ильич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.06.1993

Сын: Карцев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Карцев Василий Ильич

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