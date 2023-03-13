Пимонова (Самарина) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пимонова (Самарина) Евдокія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Самаринъ Александръ

Мать: Самарина Марфа

Бракосочетание
19.01.1904

Муж: Пимоновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1904

Дочь: Пимонова Прасковья

Отец ребёнка: Пимоновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1905

Сын: Пимоновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Пимоновъ Петръ

Рождение ребёнка
18.11.1906

Сын: Пимоновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Пимоновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1915

Сын: Пимоновъ Семенъ

Отец ребёнка: Пимоновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1916

Сын: Пимоновъ Георгий

Отец ребёнка: Пимоновъ Петръ

Рождение ребёнка
10.02.1918

Сын: Пимонов Федор

Отец ребёнка: Пимоновъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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