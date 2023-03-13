Пимонова (Самарина) Евдокія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Самаринъ Александръ
Мать: Самарина Марфа
Бракосочетание
19.01.1904
Муж: Пимоновъ Петръ
Рождение ребёнка
07.10.1904
Дочь: Пимонова Прасковья
Отец ребёнка: Пимоновъ Петръ
Рождение ребёнка
23.09.1905
Сын: Пимоновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Пимоновъ Петръ
Рождение ребёнка
18.11.1906
Сын: Пимоновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Пимоновъ Петръ
Рождение ребёнка
28.02.1915
Сын: Пимоновъ Семенъ
Отец ребёнка: Пимоновъ Петръ
Рождение ребёнка
17.04.1916
Сын: Пимоновъ Георгий
Отец ребёнка: Пимоновъ Петръ
Рождение ребёнка
10.02.1918
Сын: Пимонов Федор
Отец ребёнка: Пимоновъ Петръ