Пимоновъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пимоновъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Пимоновъ Дометий

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1904

Жена: Пимонова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1904

Дочь: Пимонова Прасковья

Мать ребёнка: Пимонова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1905

Сын: Пимоновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Пимонова Евдокія

Рождение ребёнка
18.11.1906

Сын: Пимоновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Пимонова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1915

Сын: Пимоновъ Семенъ

Мать ребёнка: Пимонова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1916

Сын: Пимоновъ Георгий

Мать ребёнка: Пимонова Евдокія

Рождение ребёнка
10.02.1918

Сын: Пимонов Федор

Мать ребёнка: Пимонова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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