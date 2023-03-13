Пимоновъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Пимоновъ Дометий
Бракосочетание
19.01.1904
Жена: Пимонова Евдокія
Рождение ребёнка
07.10.1904
Дочь: Пимонова Прасковья
Мать ребёнка: Пимонова Евдокія
Рождение ребёнка
23.09.1905
Сын: Пимоновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Пимонова Евдокія
Рождение ребёнка
18.11.1906
Сын: Пимоновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Пимонова Евдокія
Рождение ребёнка
28.02.1915
Сын: Пимоновъ Семенъ
Мать ребёнка: Пимонова Евдокія
Рождение ребёнка
17.04.1916
Сын: Пимоновъ Георгий
Мать ребёнка: Пимонова Евдокія
Рождение ребёнка
10.02.1918
Сын: Пимонов Федор
Мать ребёнка: Пимонова Евдокія