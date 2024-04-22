Калинистова (Болтушина) Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинистова (Болтушина) Параскева Семеновна

Место рождения

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Болтушин Семен Андреевич

Мать: Болтушина Евдокия Ефимовна

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1892

Муж: Калинистов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ефимова Алексанлра Ивановна

Отец ребёнка: Калинистов Иван Ефимович

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ефимова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Калинистов Иван Ефимович

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ефимова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ефимова Елена Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Ефимов Иван Иванович

Отец ребёнка: Калинистов Иван Ефимович

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ефимова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Калинистов Иван Ефимович

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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