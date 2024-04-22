Калинистова (Болтушина) Параскева Семеновна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ефимова Алексанлра Ивановна
Отец ребёнка: Калинистов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ефимова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Калинистов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ефимова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ефимова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ефимов Иван Иванович
Отец ребёнка: Калинистов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ефимова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Калинистов Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно