Замошников Петр Отст. Кр. Пп Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замошников Петр Отст. Кр. Пп Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Замошников Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1768

Жена: Замошникова Ирина Козьмина

Рождение ребёнка
10.09.1775

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Замошникова Ирина Козьмина

Рождение ребёнка
31.05.1780

Дочь: Федосья Петрова

Мать ребёнка: Замошникова Ирина Козьмина

Рождение ребёнка
19.09.1781

Дочь: Устинья Петрова

Мать ребёнка: Замошникова Ирина Козьмина

Рождение ребёнка
Около ?.06.1784

Сын: Замошников Петр Петров

Мать ребёнка: Замошникова Ирина Козьмина

Смерть
Неизвестно
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