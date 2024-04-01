Замошников Петр Отст. Кр. Пп Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Замошников Василий
Бракосочетание
02.11.1768
Рождение ребёнка
10.09.1775
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Замошникова Ирина Козьмина
Рождение ребёнка
31.05.1780
Дочь: Федосья Петрова
Мать ребёнка: Замошникова Ирина Козьмина
Рождение ребёнка
19.09.1781
Дочь: Устинья Петрова
Мать ребёнка: Замошникова Ирина Козьмина
Рождение ребёнка
Около ?.06.1784
Мать ребёнка: Замошникова Ирина Козьмина
Смерть
Неизвестно