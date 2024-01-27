Богданов (Bogdanoff) Яков Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов (Bogdanoff) Яков Емельянович

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Богданов (bogdanoff) Емельян Маркович

Мать: Богданова Ульяна

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1853

Сын: Богданов (bogdanoff) Спиридон Яковлевич

Мать ребёнка: Богданов ?

Россия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Богданов (bogdanoff) Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Богданов ?

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 55 лет живет с семьей и сыновьями Спиридоном 20 лет и Григорием 16 лет в Ново-Саратовке
Смерть
Неизвестно
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