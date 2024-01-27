Богданов (Bogdanoff) Яков Емельянович
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1818
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1853
Сын: Богданов (bogdanoff) Спиридон Яковлевич
Мать ребёнка: Богданов ?
Россия
Рождение ребёнка
1857
Сын: Богданов (bogdanoff) Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Богданов ?
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 55 лет живет с семьей и сыновьями Спиридоном 20 лет и Григорием 16 лет в Ново-Саратовке
Смерть
Неизвестно