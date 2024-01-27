Богданов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Богданов (bogdanoff) Спиридон Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Яков Емельянович
Россия
Рождение ребёнка
1857
Сын: Богданов (bogdanoff) Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Яков Емельянович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно