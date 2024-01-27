Богданов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Богданов (bogdanoff) Спиридон Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Яков Емельянович

Россия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Богданов (bogdanoff) Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Яков Емельянович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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