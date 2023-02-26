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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Гордей
Рождение ребёнка
1775
Сын: Силуян Гордеев
Отец ребёнка: Гордей
Рождение ребёнка
1776
Сын: Кодратий Гордеев
Отец ребёнка: Гордей
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кашеников (кашенкин)(кашеньков) Василий Гордеев
Отец ребёнка: Гордей
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кашеников Федосий Гордеев
Отец ребёнка: Гордей
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Фёдор Гордеев
Отец ребёнка: Гордей