? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Кашеников Фрол Гордеев

Отец ребёнка: Гордей

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Силуян Гордеев

Отец ребёнка: Гордей

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Кодратий Гордеев

Отец ребёнка: Гордей

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кашеников (кашенкин)(кашеньков) Василий Гордеев

Отец ребёнка: Гордей

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кашеников Федосий Гордеев

Отец ребёнка: Гордей

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Фёдор Гордеев

Отец ребёнка: Гордей

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close