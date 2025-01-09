Павлов Николай Липатович 08.05.1827 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Павлов Николай Липатович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 08.05.1827 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Павлов Липат ЕвсеевичОколо 1798 г.р.
Мать
Павлова Екатерина ГригорьевнаОколо 1797 г.р.
Супруги
Павлова (Ильина) Соломония Осиповна01.08.1828 ст. г.р.
Павлова Ирина ЕгоровнаОколо 1830 г.р.
Дети
Павлова (Павлова) Пелагея Николаевна06.08.1848 ст. г.р.
(Павлова) Авдотья НиколаевнаОколо 1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1827 ст.

Отец: Павлов Липат Евсеевич

Мать: Павлова Екатерина Григорьевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Ирина Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
10.05.1827 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
03.02.1846 ст.

Жена: Павлова (Ильина) Соломония Осиповна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
06.08.1848 ст.

Дочь: Павлова (Павлова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Павлова (Ильина) Соломония Осиповна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Павлова) Авдотья Николаевна

Мать ребёнка: Павлова Ирина Егоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
29.12.1850 ст.

Дочь: Павлова (Павлова) Домна Николаевна

Мать ребёнка: Павлова Ирина Егоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Павлова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Павлова Ирина Егоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
26.02.1855 ст.

Сын: Павлов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Павлова Ирина Егоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
20.08.1857 ст.

Дочь: (Павлова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Павлова Ирина Егоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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