Павлов Николай Липатович
мужской, родился 08.05.1827 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецПавлов Липат ЕвсеевичОколо 1798 г.р.
МатьПавлова Екатерина ГригорьевнаОколо 1797 г.р.
Супруги
Павлова (Ильина) Соломония Осиповна01.08.1828 ст. г.р.
Павлова Ирина ЕгоровнаОколо 1830 г.р.
Дети
Павлова (Павлова) Пелагея Николаевна06.08.1848 ст. г.р.
(Павлова) Авдотья НиколаевнаОколо 1849 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1827 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Ирина Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
10.05.1827 ст.
Бракосочетание
03.02.1846 ст.
Рождение ребёнка
06.08.1848 ст.
Дочь: Павлова (Павлова) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Павлова (Ильина) Соломония Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Павлова) Авдотья Николаевна
Мать ребёнка: Павлова Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
29.12.1850 ст.
Дочь: Павлова (Павлова) Домна Николаевна
Мать ребёнка: Павлова Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Павлова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Павлова Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
26.02.1855 ст.
Сын: Павлов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Павлова Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
20.08.1857 ст.
Дочь: (Павлова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Павлова Ирина Егоровна
Смерть
После 1858