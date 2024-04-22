Горчакова (Богатырёва) Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Богатырёва) Ирина Васильева

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

09.06.1851

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Богатырёв Василий Иванович

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
14.02.1837

Муж: Горчаков Степан Павлов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
09.12.1837

Сын: Горчаков Фёдор Степанов

Отец ребёнка: Горчаков Степан Павлов

Рождение ребёнка
27.02.1839

Сын: Горчаков Герасим Степанов

Отец ребёнка: Горчаков Степан Павлов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1843

Дочь: Дарья Степанова

Отец ребёнка: Горчаков Степан Павлов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.01.1845

Сын: Горчаков Пётр Степанович

Отец ребёнка: Горчаков Степан Павлов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.01.1851

Дочь: Агапия Степанова

Отец ребёнка: Горчаков Степан Павлов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
09.06.1851
Причина смерти: Чахотка
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