Горчакова (Богатырёва) Ирина Васильева
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти09.06.1851
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Богатырёв Василий Иванович
Бракосочетание
14.02.1837
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
09.12.1837
Отец ребёнка: Горчаков Степан Павлов
Рождение ребёнка
27.02.1839
Сын: Горчаков Герасим Степанов
Отец ребёнка: Горчаков Степан Павлов
Рождение ребёнка
08.03.1843
Дочь: Дарья Степанова
Отец ребёнка: Горчаков Степан Павлов
Рождение ребёнка
16.01.1845
Отец ребёнка: Горчаков Степан Павлов
Рождение ребёнка
22.01.1851
Дочь: Агапия Степанова
Отец ребёнка: Горчаков Степан Павлов
Смерть
09.06.1851
Причина смерти: Чахотка