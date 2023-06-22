Коротких Илья Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротких Илья Трофимов

Коротких Илья Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Коротких Трофим Нестеров

Мать: Федора Никитина

Рождение ребёнка
10.10.1849 ст.

Сын: Коротких Андрей Ильич

Мать ребёнка: Анна Иванова

Воронье, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Коротких Петр Ильич

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Коротких Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.