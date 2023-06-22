Коротких Илья Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Коротких Трофим Нестеров
Мать: Федора Никитина
Рождение ребёнка
10.10.1849 ст.
Мать ребёнка: Анна Иванова
Воронье, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852
Сын: Коротких Петр Ильич
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Коротких Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно