Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1849 ст.
Отец ребёнка: Коротких Илья Трофимов
Воронье, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852
Сын: Коротких Петр Ильич
Отец ребёнка: Коротких Илья Трофимов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Коротких Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Коротких Илья Трофимов
Смерть
Неизвестно