Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1849 ст.

Сын: Коротких Андрей Ильич

Отец ребёнка: Коротких Илья Трофимов

Воронье, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Коротких Петр Ильич

Отец ребёнка: Коротких Илья Трофимов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Коротких Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Коротких Илья Трофимов

Смерть
Неизвестно

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