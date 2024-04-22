Дарья Ермолаев
Место рождения
Дата рождения20.03.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1807 ст.
Отец: Ермолай Матвеев
Мать: Прасковья Исаева
Бракосочетание
22.08.1822 ст.
Муж: Алексей Семенов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1825 ст.
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
23.01.1828 ст.
Сын: Ермил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
22.11.1829 ст.
Сын: Степан Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
22.11.1830 ст.
Сын: Спиридон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
23.02.1832 ст.
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
26.07.1836 ст.
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
10.01.1840 ст.
Сын: Филипп Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
20.06.1842 ст.
Сын: Леонтий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
15.11.1845 ст.
Сын: Петр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Смерть
Неизвестно