Дарья Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Ермолаев

Дарья Ермолаев

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.03.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1807 ст.

Отец: Ермолай Матвеев

Мать: Прасковья Исаева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
22.08.1822 ст.

Муж: Алексей Семенов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1825 ст.

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.01.1828 ст.

Сын: Ермил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.11.1829 ст.

Сын: Степан Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.11.1830 ст.

Сын: Спиридон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.02.1832 ст.

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.07.1836 ст.

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1840 ст.

Сын: Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.06.1842 ст.

Сын: Леонтий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.11.1845 ст.

Сын: Петр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close