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Первушин Стефан Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Первушин Михей Семенов

Мать: Первушина Фекла Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первушина Мария Стефанова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Первушин Григорий Стефанов

Мать ребёнка: Первушина Мария Стефанова

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Говорухина (Первушина) Мария Стефановна

Мать ребёнка: Первушина Мария Стефанова

Смерть
Неизвестно

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