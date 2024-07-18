Первушин Стефан Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Первушин Михей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Первушин Григорий Стефанов
Мать ребёнка: Первушина Мария Стефанова
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Говорухина (Первушина) Мария Стефановна
Мать ребёнка: Первушина Мария Стефанова
Смерть
Неизвестно