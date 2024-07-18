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Первушина Мария Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Стефан Михеевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Первушин Григорий Стефанов

Отец ребёнка: Первушин Стефан Михеевич

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Говорухина (Первушина) Мария Стефановна

Отец ребёнка: Первушин Стефан Михеевич

Смерть
Неизвестно

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