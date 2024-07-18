Первушина Мария Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Первушин Григорий Стефанов
Отец ребёнка: Первушин Стефан Михеевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Говорухина (Первушина) Мария Стефановна
Отец ребёнка: Первушин Стефан Михеевич
Смерть
Неизвестно