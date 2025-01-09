(Мизгина) Марфа Егоровна 27.08.1830 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Мизгина) Марфа Егоровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 27.08.1830 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла Неизвестно

Отец
Мизгин Егор ЗахаровичОколо 1788 г.р.
Мать
Мизгина Варвара ТарасовнаОколо 1790 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1830 ст.

Отец: Мизгин Егор Захарович

Мать: Мизгина Варвара Тарасовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
28.08.1830 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

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