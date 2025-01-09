(Мизгина) Марфа Егоровна
женский, родилась 27.08.1830 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла Неизвестно
ОтецМизгин Егор ЗахаровичОколо 1788 г.р.
МатьМизгина Варвара ТарасовнаОколо 1790 г.р.
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Место
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Рождение
27.08.1830 ст.
Отец: Мизгин Егор Захарович
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
28.08.1830 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно