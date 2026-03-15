(Пьянкова) Марфа Степановна
женский, родилась 01.07.1887 ст., Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умерла 09.09.1887, Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
ОтецПьянков Степан Алексеевич1862 г.р.
МатьПьянкова (Решетова) Параскева Федотовна1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
05.07.1887
Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение
01.07.1887 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.09.1887
Похороны
11.09.1887
Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл