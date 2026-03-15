(Пьянкова) Марфа Степановна 01.07.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Пьянкова) Марфа Степановна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 01.07.1887 ст., Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умерла 09.09.1887, Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Отец
Пьянков Степан Алексеевич1862 г.р.
Мать
Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Крещение
05.07.1887
Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение
01.07.1887 ст.

Отец: Пьянков Степан Алексеевич

Мать: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
09.09.1887
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Похороны
11.09.1887
Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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