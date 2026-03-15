Пьянков Степан Алексеевич 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Пьянков Степан Алексеевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1862, Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер До 1907, Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Отец
Пьянков Алексей ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Пьянкова Устинья НикитичнаНеизвестно г.р.
Супруги
Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна1863 г.р.
Дети
Туева (Пьянкова) Елена Степановна15.05.1881 ст. г.р.
Пьянков Степан Степанович30.07.1883 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Пьянков Алексей Петрович

Мать: Пьянкова Устинья Никитична

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
15.02.1880 ст.

Жена: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Зашижемье, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
15.05.1881 ст.

Дочь: Туева (Пьянкова) Елена Степановна

Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
30.07.1883 ст.

Сын: Пьянков Степан Степанович

Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
20.11.1884 ст.

Дочь: (Пьянкова) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
01.07.1887 ст.

Дочь: (Пьянкова) Марфа Степановна

Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
09.08.1888 ст.

Сын: Пьянков Иван Степанович

Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
07.03.1892 ст.

Сын: Пьянков Алексей Степанович

Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
26.07.1893 ст.

Сын: Пьянков Степан Степанович

Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
06.04.1895 ст.

Дочь: (Пьянкова) Гликерья Степановна

Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
02.10.1896 ст.

Сын: Пьянков Сергей Степанович

Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
29.10.1899 ст.

Дочь: Мухачева (Пьянкова) Александра Степановна

Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
16.08.1902 ст.

Дочь: (Пьянкова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
18.02.1905 ст.

Дочь: (Пьянкова) Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
01.09.1906 ст.

Дочь: (Пьянкова) Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
До 1907
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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