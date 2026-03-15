Пьянков Степан Алексеевич
мужской, родился 1862, Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер До 1907, Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
ОтецПьянков Алексей ПетровичНеизвестно г.р.
МатьПьянкова Устинья НикитичнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
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Дочь: Туева (Пьянкова) Елена Степановна
Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна
Сын: Пьянков Степан Степанович
Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна
Дочь: (Пьянкова) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна
Дочь: (Пьянкова) Марфа Степановна
Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна
Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна
Сын: Пьянков Алексей Степанович
Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна
Сын: Пьянков Степан Степанович
Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна
Дочь: (Пьянкова) Гликерья Степановна
Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна
Сын: Пьянков Сергей Степанович
Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна
Дочь: Мухачева (Пьянкова) Александра Степановна
Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна
Дочь: (Пьянкова) Анна Степановна
Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна
Дочь: (Пьянкова) Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна
Дочь: (Пьянкова) Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Пьянкова (Решетова) Параскева Федотовна