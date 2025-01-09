Енговатова (Пеньшина) Василиса Прохоровна
женский, родилась Около 1809 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
ОтецПеньшин Прохор ФедоровичОколо 1768 г.р.
МатьПеньшина Матрена ИвановнаОколо 1791 г.р.
Супруги
Енговатов Гавриил СемёновичОколо 1800 ст. г.р.
Дети
Енговатова (Енговатова) Анна Гавриловна04.09.1829 ст. г.р.
Енговатов Василий ГавриловичОколо 1831 ст. г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1827 ст.
Рождение ребёнка
04.09.1829 ст.
Дочь: Енговатова (Енговатова) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Енговатов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
16.09.1834 ст.
Дочь: (Енговатова) Федора Гавриловна
Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
08.04.1837 ст.
Дочь: Барщева (Енговатова) Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
01.01.1839 ст.
Сын: Енговатов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
01.09.1840 ст.
Сын: Енговатов Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
05.08.1844 ст.
Сын: Енговатов Матвей Гаврилович
Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семёнович
Смерть
После 1858