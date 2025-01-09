Енговатова (Пеньшина) Василиса Прохоровна Около 1809 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Енговатова (Пеньшина) Василиса Прохоровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1809 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Отец
Пеньшин Прохор ФедоровичОколо 1768 г.р.
Мать
Пеньшина Матрена ИвановнаОколо 1791 г.р.
Супруги
Енговатов Гавриил СемёновичОколо 1800 ст. г.р.
Дети
Енговатова (Енговатова) Анна Гавриловна04.09.1829 ст. г.р.
Енговатов Василий ГавриловичОколо 1831 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: Пеньшин Прохор Федорович

Мать: Пеньшина Матрена Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
08.11.1827 ст.

Муж: Енговатов Гавриил Семёнович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
04.09.1829 ст.

Дочь: Енговатова (Енговатова) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семёнович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Енговатов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семёнович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
16.09.1834 ст.

Дочь: (Енговатова) Федора Гавриловна

Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семёнович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
08.04.1837 ст.

Дочь: Барщева (Енговатова) Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семёнович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
01.01.1839 ст.

Сын: Енговатов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семёнович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
01.09.1840 ст.

Сын: Енговатов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семёнович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
05.08.1844 ст.

Сын: Енговатов Матвей Гаврилович

Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семёнович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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