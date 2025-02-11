(Вирясова) Анастасия Лукиановна
женский, родилась 1883, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 04.09.1890, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВирясов Лукиан Климентьевич1861 г.р.
МатьВирясова (Дойкина) Матрена Матвеевна1859 г.р.
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Место
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Рождение
1883
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
04.09.1890
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область