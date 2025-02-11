(Вирясова) Анастасия Лукиановна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

(Вирясова) Анастасия Лукиановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1883, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 04.09.1890, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Вирясов Лукиан Климентьевич1861 г.р.
Мать
Вирясова (Дойкина) Матрена Матвеевна1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Вирясов Лукиан Климентьевич

Мать: Вирясова (Дойкина) Матрена Матвеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
04.09.1890
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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