Вирясова Матрена Дойкина
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Дойкин Матвей Савельевич
Мать: ?
Бракосочетание
09.?.1880
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анастасия Лукиановна
Отец ребёнка: Вирясов Лукиан Климентьевич
Рождение ребёнка
09.02.1894
Сын: Вирясов Дмитрий Лукианович
Отец ребёнка: Вирясов Лукиан Климентьевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Вирясов Степан Лукьянович
Отец ребёнка: Вирясов Лукиан Климентьевич
Смерть
Неизвестно