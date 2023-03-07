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Вирясова Матрена Дойкина

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Дойкин Матвей Савельевич

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1880

Муж: Вирясов Лукиан Климентьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анастасия Лукиановна

Отец ребёнка: Вирясов Лукиан Климентьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1894

Сын: Вирясов Дмитрий Лукианович

Отец ребёнка: Вирясов Лукиан Климентьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Вирясов Степан Лукьянович

Отец ребёнка: Вирясов Лукиан Климентьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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