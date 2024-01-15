Аксёнова (Клюкина) Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти28.03.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Клюкин Иван Максимов
Бракосочетание
11.07.1873
Муж: Аксёнов Ераст Осипов
у Ераста второй брак | Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
04.09.1877
Сын: Аксёнов Иван Ерастов
Отец ребёнка: Аксёнов Ераст Осипов
Рождение ребёнка
15.04.1879
Дочь: Ирина Ерастова
Отец ребёнка: Аксёнов Ераст Осипов
Смерть
28.03.1916