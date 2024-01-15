Аксёнова (Клюкина) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова (Клюкина) Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

28.03.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Клюкин Иван Максимов

Мать: Клюкина Настасья Семёнова

Бракосочетание
11.07.1873

Муж: Аксёнов Ераст Осипов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
у Ераста второй брак | Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
04.09.1877

Сын: Аксёнов Иван Ерастов

Отец ребёнка: Аксёнов Ераст Осипов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.04.1879

Дочь: Ирина Ерастова

Отец ребёнка: Аксёнов Ераст Осипов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
28.03.1916
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