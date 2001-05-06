Ионенская (Спиридонова) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионенская (Спиридонова) Галина Федоровна

Место рождения

С. Первомаевка Заиграевский район республика Бурятия

Дата рождения

02.02.1937

Дата смерти

06.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1937

Отец: Спиридонов Федор Захарович

Мать: Спиридонова Валентина Дмитриевна

С. Первомаевка Заиграевский район республика Бурятия
Рождение ребёнка
07.01.1960

Дочь: Сазонова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Ионинский Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.05.1961

Дочь: Осколкова Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Ионинский Дмитрий Дмитриевич

п. Горхон, Заиграевский р-он, респ. Бурятия
Рождение ребёнка
30.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ионинский Дмитрий Дмитриевич

Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Горхон
Смерть
06.05.2001
П. Горхон. Заиграевский район, республика Бурятия
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