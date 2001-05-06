Ионенская (Спиридонова) Галина Федоровна
Место рожденияС. Первомаевка Заиграевский район республика Бурятия
Дата рождения02.02.1937
Дата смерти06.05.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1937
С. Первомаевка Заиграевский район республика Бурятия
Рождение ребёнка
07.01.1960
Дочь: Сазонова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Ионинский Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.05.1961
Дочь: Осколкова Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Ионинский Дмитрий Дмитриевич
п. Горхон, Заиграевский р-он, респ. Бурятия
Рождение ребёнка
30.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ионинский Дмитрий Дмитриевич
Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Горхон
Смерть
06.05.2001
П. Горхон. Заиграевский район, республика Бурятия