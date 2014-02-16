Ионинский Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИонинский Дмитрий Дмитриевич

Ионинский Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

с. Старая Зардама, Петровск-Забайкальского района, Читинской области

Дата рождения

14.10.1938

Дата смерти

16.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1938

Отец: Ионинский Дмитрий Варламович

Мать: Ионинская Ефросинья Александровна

с. Старая Зардама, Петровск-Забайкальского района, Читинской области
Рождение ребёнка
07.01.1960

Дочь: Сазонова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Ионенская Галина Федоровна

Рождение ребёнка
09.05.1961

Дочь: Осколкова Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: Ионенская Галина Федоровна

п. Горхон, Заиграевский р-он, респ. Бурятия
Рождение ребёнка
30.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ионенская Галина Федоровна

Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Горхон
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Горхон
Смерть
16.02.2014
Похороны
18.02.2014
Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Горхон
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close