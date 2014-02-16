Ионинский Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияс. Старая Зардама, Петровск-Забайкальского района, Читинской области
Дата рождения14.10.1938
Дата смерти16.02.2014
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1938
с. Старая Зардама, Петровск-Забайкальского района, Читинской области
Рождение ребёнка
07.01.1960
Дочь: Сазонова Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Ионенская Галина Федоровна
Рождение ребёнка
09.05.1961
Дочь: Осколкова Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: Ионенская Галина Федоровна
п. Горхон, Заиграевский р-он, респ. Бурятия
Рождение ребёнка
30.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ионенская Галина Федоровна
Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Горхон
Смерть
16.02.2014
Похороны
18.02.2014
Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Горхон