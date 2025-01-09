Севиднина Мария Ильинична
женский, родилась Около 1811
умерла После 1858
Супруги
Севиднин Иван НикитичОколо 1804 г.р.
Дети
Севиднин Григорий ИвановичОколо 1821 г.р.
Севиднин Степан ИвановичОколо 1829 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Севиднин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Севиднин Иван Никитич
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Севиднин Иван Никитич
Рождение ребёнка
26.09.1839 ст.
Отец ребёнка: Севиднин Иван Никитич
Рождение ребёнка
20.04.1842 ст.
Отец ребёнка: Севиднин Иван Никитич
Рождение ребёнка
10.07.1844 ст.
Дочь: (Севиднина) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Севиднин Иван Никитич
Рождение ребёнка
27.01.1850 ст.
Дочь: Севиднина (Севиднина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Севиднин Иван Никитич
Смерть
После 1858