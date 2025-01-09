Севиднина Мария Ильинична Около 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Севиднина Мария Ильинична

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1811

умерла После 1858

Супруги
Севиднин Иван НикитичОколо 1804 г.р.
Дети
Севиднин Григорий ИвановичОколо 1821 г.р.
Севиднин Степан ИвановичОколо 1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севиднин Иван Никитич

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Севиднин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Севиднин Иван Никитич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Севиднин Степан Иванович

Отец ребёнка: Севиднин Иван Никитич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
26.09.1839 ст.

Сын: Севиднин Иван Иванович

Отец ребёнка: Севиднин Иван Никитич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
20.04.1842 ст.

Сын: Севиднин Егор Иванович

Отец ребёнка: Севиднин Иван Никитич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
10.07.1844 ст.

Дочь: (Севиднина) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Севиднин Иван Никитич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
27.01.1850 ст.

Дочь: Севиднина (Севиднина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Севиднин Иван Никитич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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