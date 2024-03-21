Афанасьев Фёдор Иванов сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Афанасьев Иван Михайлов сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Афанасьев Лаврентий Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Афанасьев Григорий Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1844