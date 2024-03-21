Афанасьев Фёдор Иванов сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Фёдор Иванов сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Афанасьев Иван Михайлов сын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Афанасьев Лаврентий Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Афанасьев Сергей Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Афанасьев Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1844

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