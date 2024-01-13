Моисейченко Арсений Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1908
Дата смерти2002
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1908
Отец: Мойсейченко Павел Никифорович
Мать: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2002