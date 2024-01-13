Моисейченко Арсений Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисейченко Арсений Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1908

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ев
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1908

Отец: Мойсейченко Павел Никифорович

Мать: Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2002

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