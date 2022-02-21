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Пилипенко Анна Григорьевна

Место рождения

Пестравский район, Самарская область село Мосты

Дата рождения

20.02.1928

Дата смерти

21.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилипенко Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
30.06.1949

Дочь: Шамрай (Пилипенко) Александра Петровна

Отец ребёнка: Пилипенко Петр Алексеевич

Смерть
21.02.2022
Саранск, Саранск, Республика Мордовия

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