Пилипенко Анна Григорьевна
Место рожденияПестравский район, Самарская область село Мосты
Дата рождения20.02.1928
Дата смерти21.02.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1949
Дочь: Шамрай (Пилипенко) Александра Петровна
Отец ребёнка: Пилипенко Петр Алексеевич
Смерть
21.02.2022
Саранск, Саранск, Республика Мордовия