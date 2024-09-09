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Быков Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1901

Жена: Быкова (Берсенева) Мария Петровна

Рождение ребёнка
05.07.1908

Дочь: Жигалова (Быкова) Анна

Мать ребёнка: Быкова (Берсенева) Мария Петровна

Рождение ребёнка
17.05.1913

Сын: Быков Антон Петрович

Мать ребёнка: Быкова (Берсенева) Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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