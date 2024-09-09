Быков Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1901
Рождение ребёнка
05.07.1908
Дочь: Жигалова (Быкова) Анна
Мать ребёнка: Быкова (Берсенева) Мария Петровна
Рождение ребёнка
17.05.1913
Сын: Быков Антон Петрович
Мать ребёнка: Быкова (Берсенева) Мария Петровна
Смерть
Неизвестно