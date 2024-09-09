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Быкова (Берсенева) Мария Петровна

Место рождения

с. Сухоложское, Свердловская область, Россия

Дата рождения

19.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1880

Отец: Берсенев Петр Андреевич

Мать: Берсенева Ульяна Михайловна

Бракосочетание
26.01.1901

Муж: Быков Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
05.07.1908

Дочь: Жигалова (Быкова) Анна

Отец ребёнка: Быков Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
17.05.1913

Сын: Быков Антон Петрович

Отец ребёнка: Быков Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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