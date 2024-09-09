Быкова (Берсенева) Мария Петровна
Место рожденияс. Сухоложское, Свердловская область, Россия
Дата рождения19.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1880
Бракосочетание
26.01.1901
Рождение ребёнка
05.07.1908
Дочь: Жигалова (Быкова) Анна
Отец ребёнка: Быков Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
17.05.1913
Сын: Быков Антон Петрович
Отец ребёнка: Быков Петр Алексеевич
Смерть
Неизвестно