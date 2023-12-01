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Ткачев Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

01.12.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрожжина Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
10.03.1970

Сын: Ткачев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Дрожжина Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
26.10.1975

Дочь: Ткачева- Кострова Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Дрожжина Таисия Андреевна

Смерть
01.12.2023

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