Ткачев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти01.12.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1970
Сын: Ткачев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Дрожжина Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
26.10.1975
Дочь: Ткачева- Кострова Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Дрожжина Таисия Андреевна
Смерть
01.12.2023