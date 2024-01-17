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Ткачева- Кострова Вера Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1975

Отец: Ткачев Анатолий Иванович

Мать: Дрожжина Таисия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костров Александр

Рождение ребёнка
?.04.2000

Сын: Костров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Костров Александр

Рождение ребёнка
?.03.2001

Сын: Костров Константин Александрович

Отец ребёнка: Костров Александр

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Кострова Алина Александровна

Отец ребёнка: Костров Александр

Рождение ребёнка
30.10.2003

Дочь: Кострова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Костров Александр

Рождение ребёнка
05.12.2007

Дочь: Кострова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Костров Александр

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