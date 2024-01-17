Ткачева- Кострова Вера Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костров Александр
Рождение ребёнка
?.04.2000
Сын: Костров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Костров Александр
Рождение ребёнка
?.03.2001
Сын: Костров Константин Александрович
Отец ребёнка: Костров Александр
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Кострова Алина Александровна
Отец ребёнка: Костров Александр
Рождение ребёнка
30.10.2003
Дочь: Кострова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Костров Александр
Рождение ребёнка
05.12.2007
Дочь: Кострова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Костров Александр