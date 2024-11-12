Еланин Ефим Зиновьевич 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Еланин Ефим Зиновьевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Еланин Зиновий Андреевич

Мать: Еланина (Фролова) Сиклитинья Сергеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еланина Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яланин Прокофий Ефимович

Мать ребёнка: Еланина Авдотья (Евдокия) Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Еланина) Соломония Ефимовна

Мать ребёнка: Еланина Авдотья (Евдокия) Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еланина Авдотья (Евдокия) Антоновна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Еланина) Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: Еланина Авдотья (Евдокия) Антоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1857 ст.

Сын: Еланин Семен Ефимович

Мать ребёнка: Еланина Авдотья (Евдокия) Антоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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