Еланин Ефим Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Еланина Авдотья (Евдокия) Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Еланина) Соломония Ефимовна
Мать ребёнка: Еланина Авдотья (Евдокия) Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Еланина) Евгения Ефимовна
Мать ребёнка: Еланина Авдотья (Евдокия) Антоновна
Рождение ребёнка
28.08.1857 ст.
Мать ребёнка: Еланина Авдотья (Евдокия) Антоновна
Смерть
Неизвестно