Белов Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1900
Дата смерти09.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1900
Отец: Белов Матвей Дмитриев
Рождение ребёнка
23.12.1925
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Белова Аграфена Григорьевна
Военная служба
24.08.1941
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
227 сд (227 сд); 387 сд (387 сд); 387 сд 1275 сп (387 сд, 1275 сп)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1945
Чехословакия, Словакия, г. Банска-Штявница, юго-восточная окраина
В боях ВОВ