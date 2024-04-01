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Белов Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1900

Дата смерти

09.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1900

Отец: Белов Матвей Дмитриев

Мать: Белова Александра Петрова

Рождение ребёнка
23.12.1925

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Белова Аграфена Григорьевна

Военная служба
24.08.1941
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
227 сд (227 сд); 387 сд (387 сд); 387 сд 1275 сп (387 сд, 1275 сп)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Аграфена Григорьевна

Смерть
09.03.1945
Чехословакия, Словакия, г. Банска-Штявница, юго-восточная окраина
В боях ВОВ
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