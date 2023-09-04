Казачок (Гамалей) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казачок (Гамалей) Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

22.05.1791 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Казанник Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Казачок Фёдор Яковлевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Казачок Феодосия Фёдоровна

Отец ребёнка: Казачок Фёдор Яковлевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казачок Фёдор Яковлевич

Смерть
22.05.1791 ст.
Криски, Чернігівська область
Похороны
22.05.1791 ст.
Криски, Чернігівська область
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