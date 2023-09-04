Казачок (Гамалей) Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти22.05.1791 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Казанник Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Казачок Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Казачок Феодосия Фёдоровна
Отец ребёнка: Казачок Фёдор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1791 ст.
Похороны
22.05.1791 ст.