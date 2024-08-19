Егорова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Кричинский Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кречинский Евгений Леонидович
Отец ребёнка: Кричинский Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кричинский Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Кричинский Леонид Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно