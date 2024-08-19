Егорова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Кричинский Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кречинский Евгений Леонидович

Отец ребёнка: Кричинский Леонид Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кричинский Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Кричинский Леонид Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кричинский Леонид Михайлович

Смерть
Неизвестно

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