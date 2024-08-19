Кречинский Евгений Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКречинский Евгений Леонидович

Кречинский Евгений Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кричинский Леонид Михайлович

Мать: Егорова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кречинский Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Кречинская Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кречинская Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кречинская Клавдия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.