Попелюх Параскева Моисеевна 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попелюх Параскева Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попелюх Павел Иванович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Попелюх Агафья Петровна

Отец ребёнка: Попелюх Павел Иванович

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Попелюх Прохор Павлович

Отец ребёнка: Попелюх Павел Иванович

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
12.06.1862

Сын: Попелюх Петр Павлович

Отец ребёнка: Попелюх Павел Иванович

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Попелюх Андрей Петрович

Отец ребёнка: Попелюх Павел Иванович

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
21.12.1868

Дочь: Попелюх Ульяна (Ульяния) Павловна

Отец ребёнка: Попелюх Павел Иванович

Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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