Попелюх Параскева Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Попелюх Агафья Петровна
Отец ребёнка: Попелюх Павел Иванович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Попелюх Павел Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1862
Отец ребёнка: Попелюх Павел Иванович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Попелюх Павел Иванович
Место жительства
1866
Рождение ребёнка
21.12.1868
Дочь: Попелюх Ульяна (Ульяния) Павловна
Отец ребёнка: Попелюх Павел Иванович
Смерть
Неизвестно