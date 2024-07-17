Попелюх Павел Иванович 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попелюх Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попелюх Параскева Моисеевна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Попелюх Агафья Петровна

Мать ребёнка: Попелюх Параскева Моисеевна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Попелюх Прохор Павлович

Мать ребёнка: Попелюх Параскева Моисеевна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
12.06.1862

Сын: Попелюх Петр Павлович

Мать ребёнка: Попелюх Параскева Моисеевна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Попелюх Андрей Петрович

Мать ребёнка: Попелюх Параскева Моисеевна

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
21.12.1868

Дочь: Попелюх Ульяна (Ульяния) Павловна

Мать ребёнка: Попелюх Параскева Моисеевна

Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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