Попелюх Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Попелюх Агафья Петровна
Мать ребёнка: Попелюх Параскева Моисеевна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Попелюх Параскева Моисеевна
Рождение ребёнка
12.06.1862
Мать ребёнка: Попелюх Параскева Моисеевна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Попелюх Параскева Моисеевна
Место жительства
1866
Рождение ребёнка
21.12.1868
Дочь: Попелюх Ульяна (Ульяния) Павловна
Мать ребёнка: Попелюх Параскева Моисеевна
Смерть
Неизвестно