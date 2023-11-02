Максина (Шапкина) Феодосия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Шапкина) Феодосия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: Максина Марфа Дмитриевна

Падчерица Трофима Евдокимова Максина.
Бракосочетание
28.10.1862

Муж: Максин Андрей Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.03.1864

Дочь: Баннова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Максин Андрей Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1866

Дочь: Баннова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Максин Андрей Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.11.1870

Сын: Баннов Митрофан Андреевич

Отец ребёнка: Максин Андрей Зиновьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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