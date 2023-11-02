Максина (Шапкина) Феодосия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Мать: Максина Марфа Дмитриевна
Падчерица Трофима Евдокимова Максина.
Бракосочетание
28.10.1862
Рождение ребёнка
19.03.1864
Дочь: Баннова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Максин Андрей Зиновьевич
Рождение ребёнка
15.05.1866
Дочь: Баннова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Максин Андрей Зиновьевич
Рождение ребёнка
14.11.1870
Сын: Баннов Митрофан Андреевич
Отец ребёнка: Максин Андрей Зиновьевич
Смерть
Неизвестно