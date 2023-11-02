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Максин Андрей Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Максин Гавриил Ефимович

Мать: не указана

Андрей Зиновьев - приемный сын Гаврила Ефимова Максина.
Бракосочетание
28.10.1862

Жена: Максина Феодосия Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.03.1864

Дочь: Баннова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Максина Феодосия Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1866

Дочь: Баннова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Максина Феодосия Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.11.1870

Сын: Баннов Митрофан Андреевич

Мать ребёнка: Максина Феодосия Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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