Белолипецкий Гавриил Михайлович Около 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Белолипецкий Гавриил Михайлович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1852, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Мать
Белолипецкая (Никонова) Анна Степановна09.09.1827 ст. г.р.
Отец
Белолипецкий Михаил Васильевич03.11.1827 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Белолипецкий Михаил Васильевич

Мать: Белолипецкая (Никонова) Анна Степановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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