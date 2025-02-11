Темлянцева (Ярославцева) Улитта Улитта/Иулиания Фёдоровна 14.07.1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Темлянцева (Ярославцева) Улитта Улитта/Иулиания Фёдоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 14.07.1845, Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Ярославцев Фёдор Филиппович1822 г.р.
Мать
Ярославцева (Степанищева) Евдокия Васильевна1821 г.р.
Супруги
Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович1844 г.р.
Дети
(Темлянцева) Синклитикия Кирилловна02.01.1865 г.р.
Темлянцев Яков Кириллович17.10.1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1845

Отец: Ярославцев Фёдор Филиппович

Мать: Ярославцева (Степанищева) Евдокия Васильевна

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
18.10.1863

Муж: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
02.01.1865

Дочь: (Темлянцева) Синклитикия Кирилловна

Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович

Рождение ребёнка
17.10.1866

Сын: Темлянцев Яков Кириллович

Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
23.03.1868

Сын: Темлянцев Захар Кириллович

Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
26.05.1869

Сын: Темлянцев Никифор Кириллович

Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
25.06.1871

Дочь: (Темлянцева) Февронья Кирилловна

Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.02.1873

Сын: Темлянцев Поликарп Кириллович

Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Темлянцева) Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович

Рождение ребёнка
24.05.1876

Дочь: (Темлянцева) Феодосия Кирилловна

Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.01.1878

Сын: Темлянцев Иван Кириллович

Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
02.09.1880

Сын: Темлянцев Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович

Рождение ребёнка
16.10.1882

Сын: Темлянцев Илларион Кириллович

Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
14.07.1885

Дочь: Дудина (Темлянцева) Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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