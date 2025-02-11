Темлянцева (Ярославцева) Улитта Улитта/Иулиания Фёдоровна
женский, родилась 14.07.1845, Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецЯрославцев Фёдор Филиппович1822 г.р.
МатьЯрославцева (Степанищева) Евдокия Васильевна1821 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Дочь: (Темлянцева) Синклитикия Кирилловна
Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович
Сын: Темлянцев Яков Кириллович
Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович
Сын: Темлянцев Захар Кириллович
Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович
Сын: Темлянцев Никифор Кириллович
Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович
Дочь: (Темлянцева) Февронья Кирилловна
Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович
Сын: Темлянцев Поликарп Кириллович
Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович
Дочь: (Темлянцева) Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович
Дочь: (Темлянцева) Феодосия Кирилловна
Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович
Сын: Темлянцев Иван Кириллович
Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович
Сын: Темлянцев Сергей Кириллович
Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович
Сын: Темлянцев Илларион Кириллович
Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович
Дочь: Дудина (Темлянцева) Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Темлянцев Кирилл Кирилл/Кирьян Степанович