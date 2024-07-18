Мильбергер Яков Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1897
Крещение
05.10.1897
Рождение ребёнка
23.01.1921
Дочь: (Мильбергер) Фрида Яковлевна
Мать ребёнка: Елизаветар
Рождение ребёнка
28.01.1923
Дочь: (Мильбергер) Ирма Яковлевна
Мать ребёнка: Елизаветар
Рождение ребёнка
31.05.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елизаветар