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Мильбергер Яков Генрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1897

Отец: Muehlberger Heinrich Гейнрих

Мать: Muehlberger (Schwan) Anna Catharina Анна Екатерина

Крещение
05.10.1897
Рождение ребёнка
23.01.1921

Дочь: (Мильбергер) Фрида Яковлевна

Мать ребёнка: Елизаветар

Рождение ребёнка
28.01.1923

Дочь: (Мильбергер) Ирма Яковлевна

Мать ребёнка: Елизаветар

Рождение ребёнка
31.05.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизаветар

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